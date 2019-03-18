В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием
Нарушителей привлекли к ответственности
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В Саратовской области Росгвардия провела рейды по охотничьим угодьям.
Как сообщили «КП-Саратов», в патрулировании принимали участие также представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.
В Балтайском районе росгвардейцы обнаружили два снегохода, которыми управляли местные жители. Как оказалось, у одного их не было права на вождение транспорта.
Кроме того, граждане незаконно перевозили оружие и патроны.
Оба были привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU