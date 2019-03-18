2019-03-18T16:12:12+03:00
Происшествия

В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием

Нарушителей привлекли к ответственности
Екатерина Семенова
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В Саратовской области Росгвардия провела рейды по охотничьим угодьям.

Как сообщили «КП-Саратов», в патрулировании принимали участие также представители комитета охотничьего хозяйства и рыболовства.

В Балтайском районе росгвардейцы обнаружили два снегохода, которыми управляли местные жители. Как оказалось, у одного их не было права на вождение транспорта.

Кроме того, граждане незаконно перевозили оружие и патроны.

Оба были привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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