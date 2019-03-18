Назначен прокурор Советского района
Им стал Алексей Локтионов
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В Советском районе Саратовской области назначен прокурор.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, приказом Генерального прокурора РФ от 15 марта, им стал Алексей Локтионов, советник юстиции.
Алексей Локтионов родился в 1982 году, получил высшее юридическое образование, женат, воспитывает двоих несовершеннолетних детей. В прокуратуре работает с 2008 года, пройдя путь от помощника в Балашове до заместителя Пугачевского межрайонного прокурора.
ИСТОЧНИК KP.RU