Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города
Он сообщил об этом в соцсетях
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Сегодня, 18 марта, саратовец Николай Архипов рассказал о погрузчике марки Bobcat, который, по его мнению, испортил спортплощадку между улицами Новоузенская и 2-я Садовая в центре города.
Горожанин пишет в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», что там вскрыто резиновое покрытие, погнут турник.
В доказательство своих слов он разместил видео, на котором видно, как погрузчик чистит двор.
Саратовец обратился к горожанам с вопросом, куда заявить об этой проблеме. Ему посоветовали поговорить с водителем погрузчика или прийти в офис компании, чтобы ругаться уже там.
ИСТОЧНИК KP.RU