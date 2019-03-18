2019-03-18T15:40:41+03:00
Общество

Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города

Он сообщил об этом в соцсетях
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 марта, саратовец Николай Архипов рассказал о погрузчике марки Bobcat, который, по его мнению, испортил спортплощадку между улицами Новоузенская и 2-я Садовая в центре города.

Горожанин пишет в паблике «Типичный Саратов» соцсети «ВКонтакте», что там вскрыто резиновое покрытие, погнут турник.

В доказательство своих слов он разместил видео, на котором видно, как погрузчик чистит двор.

Саратовец обратился к горожанам с вопросом, куда заявить об этой проблеме. Ему посоветовали поговорить с водителем погрузчика или прийти в офис компании, чтобы ругаться уже там.

ИСТОЧНИК KP.RU

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