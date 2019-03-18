Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области превысят 1 млрд рублей

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-18T15:26:50+03:00

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Совокупные инвестиции мусоровывозящих компаний в инфраструктуру вывоза твердых коммунальных отходов в зоне деятельности Регионального оператора Саратовской области превысят 1 млрд рублей до конца 2019 года. На данные средства производится закупка современной специализированной техники и обновляется контейнерный парк.

- Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с надежными мусоровывозящими операторами. Заключение договоров на пятилетний срок, которое состоялось в начале марта, позволяет эффективно инвестировать в закупку новой техники и обновление контейнерного парка. В регион уже прибыло 7 единиц высокопроизводительной спецтехники в рамках новых договоров. И это несмотря на то, что мусоровывозящие компании до этого поставили более 150 новых единиц и более 20 тысяч контейнеров. Совокупные инвестиции в инфраструктуру вывоза за прошлый период превысили 500 млн руб. Мы видим, что в этом году совокупный объем инвестиций в сегмент вывоза ТКО приблизится к миллиарду, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

Регоператор обеспечивает обновление технологического оснащения мусоровывозящих предприятий. Замена контейнерных мощностей идет опережающими темпами, в каждом районе в зоне деятельности Регоператора количество установленных контейнеров превышает действующий норматив.

Весь объем вновь образованного мусора в зоне обслуживания Регионального оператора проходит экологически безопасные обработку и захоронение на мусороперерабатывающих комплексах в полном соответствии с территориальной схемой обращения с ТКО Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU