2019-03-18T15:19:49+03:00
Происшествия

В Марксе задержан пьяный агрессивный мужчина с кастетом

Он изготовил оружие сам 15 лет назад
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники Росгвардии Маркса задержали мужчину с кастетом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, росгвардейцы 17 марта патрулировали улицу Коммунистическая. Возле одного из домов был замечен пьяный агрессивный мужчина.

Стражи порядка задержали 30-летнего гражданина. При досмотре у него был найден кастет. По словам мужчины, 15 лет назад он изготовил его самостоятельно.

Гражданина передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием
В центре Саратова столкнулись маршрутка и две легковушки
Назначен прокурор Советского района
Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города
СГТУ укрепляет сотрудничество с Университетом прикладных технологий Зальцбурга
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области превысят 1 млрд рублей
Инвалиды из Саратовской области получили медали международного турнира по теннису
Школьник из Саратовской области показал себя на Международном дне баяна
Саратовцев приглашают провериться на туберкулез
В Саратове одиноко живущему мужчине изрезали шею, спину, грудь и живот
В Саратове у должника забрали купленную в ипотеку квартиру
В Саратове экс-инспектора ГИБДД признали мошенником и отпустили из зала суда
Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице
В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей
В Саратове продолжают сносить незаконную рекламу
В Саратове задержали серийного грабителя женских сумочек
Пьяного водителя из Аткарска отправили на работы