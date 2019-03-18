В Марксе задержан пьяный агрессивный мужчина с кастетом

СЕГОДНЯ 15:19 2019-03-18T15:19:49+03:00

Он изготовил оружие сам 15 лет назад

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Сотрудники Росгвардии Маркса задержали мужчину с кастетом.

Как рассказали «КП-Саратов» в ведомстве, росгвардейцы 17 марта патрулировали улицу Коммунистическая. Возле одного из домов был замечен пьяный агрессивный мужчина.

Стражи порядка задержали 30-летнего гражданина. При досмотре у него был найден кастет. По словам мужчины, 15 лет назад он изготовил его самостоятельно.

Гражданина передали сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU