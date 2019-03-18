Школьник из Саратовской области показал себя на Международном дне баяна

СЕГОДНЯ 15:06 2019-03-18T15:19:04+03:00

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С 14 по 16 марта в Тамбове проходил первый Международный конкурс исполнителей музыкальных произведений на баяне, аккордеоне и гармонике в рамках фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники в Тамбове».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, шестиклассник из ДШИ №1 Вольска Матвей Наумов получил дипломом лауреата второй степени.

Его соперниками были 137 участников из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В жюри сидели выдающиеся музыканты и преподаватели, а также народные артисты РФ и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU