2019-03-18T15:19:04+03:00
Общество

Школьник из Саратовской области показал себя на Международном дне баяна

Соревнования прошли в Тамбове
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 14 по 16 марта в Тамбове проходил первый Международный конкурс исполнителей музыкальных произведений на баяне, аккордеоне и гармонике в рамках фестиваля «Дни баяна, аккордеона и гармоники в Тамбове».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном министерстве культуры, шестиклассник из ДШИ №1 Вольска Матвей Наумов получил дипломом лауреата второй степени.

Его соперниками были 137 участников из городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

В жюри сидели выдающиеся музыканты и преподаватели, а также народные артисты РФ и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием
В центре Саратова столкнулись маршрутка и две легковушки
Назначен прокурор Советского района
Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города
СГТУ укрепляет сотрудничество с Университетом прикладных технологий Зальцбурга
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области превысят 1 млрд рублей
Инвалиды из Саратовской области получили медали международного турнира по теннису
В Марксе задержан пьяный агрессивный мужчина с кастетом
Саратовцев приглашают провериться на туберкулез
В Саратове одиноко живущему мужчине изрезали шею, спину, грудь и живот
В Саратове у должника забрали купленную в ипотеку квартиру
В Саратове экс-инспектора ГИБДД признали мошенником и отпустили из зала суда
Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице
В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей
В Саратове продолжают сносить незаконную рекламу
В Саратове задержали серийного грабителя женских сумочек
Пьяного водителя из Аткарска отправили на работы