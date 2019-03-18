2019-03-18T14:50:45+03:00
Происшествия

В Саратове одиноко живущему мужчине изрезали шею, спину, грудь и живот

Полиция ищет убийцу
Ольга Муравлёва
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В Саратове следователи Октябрьского района возбудили уголовное дело по факту убийства 58-летнего местного жителя.

- Днем 17 марта погибшего обнаружил его двоюродный брат, который пришел его навестить в квартиру на улице Рабочая. Погибший проживал там один. Войдя в жилище, он увидел родственника лежащим на полу без признаков жизни и позвонил в полицию, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Правоохранители выяснили, что на шее, груди, животе и спине имеются множественные раны. Судебно-медицинское исследование установило, что он умер от колото-резаных ранений с повреждением внутренних органов.

Теперь следователи допрашивают соседей и родственников погибшего, проводят экспертизы и ищут убийцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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