2019-03-18T14:53:55+03:00
Общество

В Саратове у должника забрали купленную в ипотеку квартиру

Кроме того, он также должен будет вернуть банку 1 млн рублей
Екатерина Семенова
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Житель Саратова не смог расплатиться за жилье, купленное в ипотеку.

Как сообщили «КП-Саратов» в Управлении судебных приставов, в отношении него было возбуждено исполнительное производство.

Приставы оповещали должника, но мужчина так и не расплатился с долгами. Тогда у него арестовали квартиру, на которую и был получен ипотечный кредит. После этого жилье было передано кредитной организации.

Кроме того, должнику было предписано вернуть банку 1 млн рублей по ранее взятому кредиту. Причем на приеме у пристава мужчина удивился долгу, считая, что банк должен был его простить. Теперь с него по закону будут взыскивать сумму долга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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