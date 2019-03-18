2019-03-18T14:52:18+03:00
Происшествия

В Саратове экс-инспектора ГИБДД признали мошенником и отпустили из зала суда

Он отбыл наказание пока сидел в СИЗО
Дарья Вострикова
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Суд признал виновным 28-летнего бывшего сотрудника полиции Мурада Эктумаева в мошенничестве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, его признали виновным в двух эпизодах преступлений. В ночь с 20 на 31 октября 2017 года встреча с сотрудником ГИБДД оставила гражданина без 27 тыс. рублей.

Второй раз, 7 марта 2018 года, мужчина тайком перевел с телефона водителя, которого остановил за правонарушение, 16 тыс. рублей.

Обвиняемый возместил причиненный ущерб и еще до окончания следствия признал свою вину.

Ему назначили шесть месяцев колонии общего режима, но поскольку экс-инспектор ГИБДД до заседания находился под стражей, наказание посчитали отбытым.

Мурад Эктумаев освобожден в зале суда.

По двум другим эпизодам преступлений уголовное преследование в отношении мужчины прекратили, так как он примирился с потерпевшей стороной.

Приговор пока что не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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