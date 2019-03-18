Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице
Ему дали три года условного срока
Изменить размер текста:
Суд признал виновным 43-летнего жителя Красного Кута за публичное оскорбление полицейских.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 января 2019 года пьяный мужчина совершил административное правонарушение у дома №59 на Вокзальной улице в его родном городе.
После этого полицейские отправились вместе с мужчиной в районную больницу, чтобы установить его алкогольное опьянение.
В помещении учреждения пьяный гражданин начал оскорблять правоохранителей.
За это мужчине назначили три года условного срока.
ИСТОЧНИК KP.RU