Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице

СЕГОДНЯ 14:26 2019-03-18T14:34:08+03:00

Ему дали три года условного срока

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Суд признал виновным 43-летнего жителя Красного Кута за публичное оскорбление полицейских.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, 27 января 2019 года пьяный мужчина совершил административное правонарушение у дома №59 на Вокзальной улице в его родном городе.

После этого полицейские отправились вместе с мужчиной в районную больницу, чтобы установить его алкогольное опьянение.

В помещении учреждения пьяный гражданин начал оскорблять правоохранителей.

За это мужчине назначили три года условного срока.

ИСТОЧНИК KP.RU