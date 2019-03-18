В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей
В Саратовской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника отдела таможни и представителя коммерческой фирмы по факту дачи взятки в крупном размере.
Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что с конца 2014 года по февраль 2018 года начальник отдела контроля таможенной стоимости получил в общей сложности более 570 тыс. рублей от коммерческой фирмы. Средства ему передавали за каждый оформленный контейнер с товарами, который ввозила организация. Деньги предназначались за то, чтобы таможенник занижал сумму платежей.
Ранее, в сентябре 2018 года в отношении сотрудника таможни уже было возбуждено аналогичное уголовное дело. Там сумма взятки составила 1,55 млн рублей.
Контроль за расследованием осуществляет прокуратура.
ИСТОЧНИК KP.RU