2019-03-18T14:27:21+03:00
Происшествия

В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей

Он занижал суммы таможенных платежей за импортные товары
Екатерина Семенова
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В Саратовской области возбуждены уголовные дела в отношении бывшего начальника отдела таможни и представителя коммерческой фирмы по факту дачи взятки в крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в Южной транспортной прокуратуре, следствие считает, что с конца 2014 года по февраль 2018 года начальник отдела контроля таможенной стоимости получил в общей сложности более 570 тыс. рублей от коммерческой фирмы. Средства ему передавали за каждый оформленный контейнер с товарами, который ввозила организация. Деньги предназначались за то, чтобы таможенник занижал сумму платежей.

Ранее, в сентябре 2018 года в отношении сотрудника таможни уже было возбуждено аналогичное уголовное дело. Там сумма взятки составила 1,55 млн рублей.

Контроль за расследованием осуществляет прокуратура.

ИСТОЧНИК KP.RU

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