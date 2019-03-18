В Саратове продолжают сносить незаконную рекламу
На этот раз город лишился баннера на улице Панфилова
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Городская прокуратура выявила в Саратове нарушение соблюдения требований законодательства о рекламе.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве, проверка показала, что у дома №1 на улице Панфилова в Саратове незаконно установили баннер компании «Элвис-Мотор».
Его снес рекламораспространитель после направленного предписания.
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ИСТОЧНИК KP.RU