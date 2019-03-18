В Саратове задержали серийного грабителя женских сумочек

СЕГОДНЯ 14:02 2019-03-18T14:18:56+03:00

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Полиция задержала грабителя, который в марте 2019 года орудовал в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30-летний житель Татищевского района официально работает, женат. Год назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По словам мужчины, он прогуливался, видел женщин, отбирал у них сумки, забирал оттуда ценные вещи, а все остальное выкидывал. Его жертвами становились дамы в возрасте 50 лет и помладше. После злодеяний мужчина уезжал из Саратова.

Рецидивист признался в содеянном, а также совершении еще четырех аналогичных преступлений на территории Ленинского района. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по городу Саратова Михаил Силаев.

По каждому из фактов возбуждено уголовное дело.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697810" frameborder="0"></iframe> Задержан серийный грабитель из Татищево.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU