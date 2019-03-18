2019-03-18T14:18:56+03:00
Происшествия

В Саратове задержали серийного грабителя женских сумочек

Его жертвами становились женщины среднего возраста
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция задержала грабителя, который в марте 2019 года орудовал в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, 30-летний житель Татищевского района официально работает, женат. Год назад вышел из тюрьмы, где отбывал срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

По словам мужчины, он прогуливался, видел женщин, отбирал у них сумки, забирал оттуда ценные вещи, а все остальное выкидывал. Его жертвами становились дамы в возрасте 50 лет и помладше. После злодеяний мужчина уезжал из Саратова.

Рецидивист признался в содеянном, а также совершении еще четырех аналогичных преступлений на территории Ленинского района. Об этом сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по городу Саратова Михаил Силаев.

По каждому из фактов возбуждено уголовное дело.

Задержан серийный грабитель из Татищево.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Балтайском районе задержаны двое мужчин на снегоходах с оружием
В центре Саратова столкнулись маршрутка и две легковушки
Назначен прокурор Советского района
Саратовец считает, что «Бобкэт» испортил спортплощадку в центре города
СГТУ укрепляет сотрудничество с Университетом прикладных технологий Зальцбурга
Регоператор: Инвестиции в инфраструктуру вывоза ТКО в Саратовской области превысят 1 млрд рублей
Инвалиды из Саратовской области получили медали международного турнира по теннису
В Марксе задержан пьяный агрессивный мужчина с кастетом
Школьник из Саратовской области показал себя на Международном дне баяна
Саратовцев приглашают провериться на туберкулез
В Саратове одиноко живущему мужчине изрезали шею, спину, грудь и живот
В Саратове у должника забрали купленную в ипотеку квартиру
В Саратове экс-инспектора ГИБДД признали мошенником и отпустили из зала суда
Пьяный житель Красного Кута оскорбил полицейского в больнице
В Саратове экс-таможенника будут судить за получение взятки в 2 млн рублей
В Саратове продолжают сносить незаконную рекламу
Пьяного водителя из Аткарска отправили на работы