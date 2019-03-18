Пьяного водителя из Аткарска отправили на работы

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-18T13:56:12+03:00

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В Аткарске Саратовской области вынесен приговор 27-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре, его признали виновным в нарушении правил дорожного движения.

В марте 2018 года мужчина был лишен водительских прав на год и восемь месяцев за несоблюдение движения в жилых зонах. Однако ночью 19 января 2019 года он снова сел за руль автомобиля Ford Focus. При этом гражданин был пьян.

Его остановили сотрудники ГИБДД во время езды по улицам Аткарска. Инспекторы предложили ему пройти тест на медицинское освидетельствование, которое выявило опьянение.

В суде мужчина признался и раскаялся. Он был отправлен на обязательные работы 200 часов. Кроме того, его лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU