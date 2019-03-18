2019-03-18T15:00:23+03:00
Общество

Саратовские красавицы прорываются на календарь «Краса Росгвардии»

Две из них прошли в финал конкурса
Дарья Вострикова
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Сотрудницы Росгвардии Саратовской области вышли в финал фотоконкурса конкурса «Краса Росгвардии».

Как рассказали «КП-Саратов» в областном Управлении, за звание самого красивого сотрудника Федеральный службы войск нацгвардии в ПФО соревновались более 100 девушек из 14 территориальных управлений и воинских частей объединения.

В семерку лидеров попали двое саратовчанок — Светлана Ващук и Светлана Фарафонова.

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Теперь они будут представлять Поволжье на следующем этапе конкурса.

Портреты 12 победительниц украсят календарь Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на 2020 год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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