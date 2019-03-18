Саратовские красавицы прорываются на календарь «Краса Росгвардии»
Две из них прошли в финал конкурса
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Сотрудницы Росгвардии Саратовской области вышли в финал фотоконкурса конкурса «Краса Росгвардии».
Как рассказали «КП-Саратов» в областном Управлении, за звание самого красивого сотрудника Федеральный службы войск нацгвардии в ПФО соревновались более 100 девушек из 14 территориальных управлений и воинских частей объединения.
В семерку лидеров попали двое саратовчанок — Светлана Ващук и Светлана Фарафонова.
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Теперь они будут представлять Поволжье на следующем этапе конкурса.
Портреты 12 победительниц украсят календарь Федеральной службы войск национальной гвардии РФ на 2020 год.
ИСТОЧНИК KP.RU