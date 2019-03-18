Аграриев из Воскресенского района оштрафовали за неправильное хранение зерна

СЕГОДНЯ 13:11 2019-03-18T13:23:51+03:00

Они пустили свой товар на прилавки без декларации

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Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в январе 2019 года выявило, что одно из хозяйств Воскресенского района нарушало техрегламент «О безопасности зерна».

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, выяснилось, что никто не проверял, в каких условиях хранился подсолнечник, какой у него цвет, есть ли зараженность вредителями.

В оборот пустили 425 тонн зерна без декларации о соответствии.

Арбитражный суд Саратовской области назначил хозяйству наказание в виде штрафа — 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU