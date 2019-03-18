Аграриев из Воскресенского района оштрафовали за неправильное хранение зерна
Они пустили свой товар на прилавки без декларации
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Управлением Россельхознадзора по Саратовской области в январе 2019 года выявило, что одно из хозяйств Воскресенского района нарушало техрегламент «О безопасности зерна».
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном органе, выяснилось, что никто не проверял, в каких условиях хранился подсолнечник, какой у него цвет, есть ли зараженность вредителями.
В оборот пустили 425 тонн зерна без декларации о соответствии.
Арбитражный суд Саратовской области назначил хозяйству наказание в виде штрафа — 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU