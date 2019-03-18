Валерий Радаев зарегистрировался в «Одноклассниках»

СЕГОДНЯ 13:07 2019-03-18T13:33:09+03:00

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В социальной сети «Одноклассники» появилась страница губернатора Саратовской области Валерия Радаева. Ее завела его пресс-служба.

На странице выкладываются новости, актуальная информация, фото и видео работы главы региона. Также в описании вкратце описана биография Радаева.

Напомним, что в социальных сетях «ВКонтакте», Instagram и Facebook уже есть странички губернатора.

Однако в «Одноклассниках» есть и личные профили Валерия Радаева, среди них много фейков, но страница пресс-службы поделилась только одним аккаунтом.

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ИСТОЧНИК KP.RU