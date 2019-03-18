В Петровске запретили строить дом рядом с культурным объектом

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-18T13:22:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения градостроительного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ноябре 2018 года районная администрация выдала разрешение ООО «Шумейковский ДОК» на строительство многоквартирного дома со встроенным магазином.

Однако здание должно было появиться на участке в пределах 200-метровой защитной зоны объекта культурного наследия — железнодорожного моста через реку Медведицу 1901 года постройки. Глава Петровского муниципального района получил представление об устранении этого нарушения закона.

Незаконное разрешение на строительство дома отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU