2019-03-18T13:22:44+03:00
Происшествия

В Петровске запретили строить дом рядом с культурным объектом

Рядом находится древний железнодорожный мост
Дарья Вострикова
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Петровская межрайонная прокуратура выявила нарушения соблюдения градостроительного законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, в ноябре 2018 года районная администрация выдала разрешение ООО «Шумейковский ДОК» на строительство многоквартирного дома со встроенным магазином.

Однако здание должно было появиться на участке в пределах 200-метровой защитной зоны объекта культурного наследия — железнодорожного моста через реку Медведицу 1901 года постройки. Глава Петровского муниципального района получил представление об устранении этого нарушения закона.

Незаконное разрешение на строительство дома отменено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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