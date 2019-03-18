В Саратове прораб ответил рублем за труд работников в опасных условиях

СЕГОДНЯ 12:41 2019-03-18T12:41:12+03:00

Граждане были без касок и спецодежды

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Прокуратура Заводского района выявила нарушения соблюдения законодательства об охране труда.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что «Нео-Строй» —подрядчик и строителей здания на улице Огородной, б.н.в Заводском районе Саратова.

При этом сотрудники этой компании работали без касок и спецодежды.

За это прораба оштрафовали за 25 тыс. рублей

При этом в нарушение закона на момент проверки работники выполняли работы без строительных касок, в отсутствии специальной одежды.

После этого нарушения были устранены.

ИСТОЧНИК KP.RU