В Саратове прораб ответил рублем за труд работников в опасных условиях
Граждане были без касок и спецодежды
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Прокуратура Заводского района выявила нарушения соблюдения законодательства об охране труда.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, установлено, что «Нео-Строй» —подрядчик и строителей здания на улице Огородной, б.н.в Заводском районе Саратова.
При этом сотрудники этой компании работали без касок и спецодежды.
За это прораба оштрафовали за 25 тыс. рублей
При этом в нарушение закона на момент проверки работники выполняли работы без строительных касок, в отсутствии специальной одежды.
После этого нарушения были устранены.
ИСТОЧНИК KP.RU