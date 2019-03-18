Два района Саратова до вечера остались без воды

СЕГОДНЯ 12:33 2019-03-18T12:33:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 18 марта, у жителей Ленинского и Заводского районов отключили холодную воду.

Как сообщили «КП-Саратов» в ООО «КВС», водоснабжение вернется около 20:00, когда будет закончен ремонт водопровода.

Ограничения коснулись жителей:

- улицы Тархова, 6,6а,4,4а,4б, 14,16,18,20,21а,21б,проспект Строителей, 78а, 78б;

- улицы Перспективная, 17-31;

- частных домов на улицах: Волгоградская, Ямская, 1-й Ямской пр., Ракетная, Новая;

- 1-й Московского проезда, 2,4,6,8,2а, 2-й Московского проезда, 1,2б,3,4,5,7,6,8,9,9а,9б,11,14, 3-й Московского проезда, 3,5,7,9, Московского шоссе, 25,27,29,31,33;

- 5-й Динамовского проезда, 45, 7-й Динамовского тупика, 49/53,47, ул. Южная, 36,36а,38,38а,38б,38в,38г,38д,40,42,42а,42б, 6-й Динамовского проезда, 40а, 40б, 7-го Динамовского проезда, 29/45,26/40.

ИСТОЧНИК KP.RU