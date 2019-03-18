Телеграм-канал «Ничего личного»: При Панкове работать будут все

СЕГОДНЯ 12:25 2019-03-18T12:31:54+03:00

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Назначение депутата Государственной думы Николая Панкова исполняющим полномочия секретаря регионального отделения «Единой России» усилит дисциплину и повысит работоспособность партийцев. Такое мнение выразил телеграм-канал «Ничего личного».

- Некоторые телеграм-каналы продолжают анализировать предстоящие политические развязки по замещению должностей секретаря реготделения ЕР и спикера облдумы. Мы тоже посвящали пост возвращению Панкова в региональную политику. Повторяться смысла нет, обозначим лишь несколько штрихов для ещё сомневающихся.

1. Как раньше — не будет.

2. Дисциплина станет железной (никакого пьянства, тунеядства, халатного отношения к работе, хамского отношения к людям).

3. Работать будут все. И всецело отвечать за вверенные направления. Тот, кто будет халтурить — будет работать в другом месте.

4. Понятия кумовства, «свой человек», просто «хороший человек», но не профессионал — перестанут существовать в кадровом подборе по направлениям работы.

5. Коммуникации партии с губернатором станут крепче. Обсуждение и консультации по ключевым политическим вопросам теперь станут нормой.

6. Никаких преследований, гонений в отношении кого-либо не будет.

Те, кто ошибался, суетился, метался, но, осознав ошибки, стали готовы работать — работать будут. Но предатели прощены не будут, — пишет телеграм-канал «Ничего личного».

ИСТОЧНИК KP.RU