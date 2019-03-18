В Саратове из окна многоэтажки выпал мужчина

СЕГОДНЯ 12:23 2019-03-18T12:23:34+03:00

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В Саратове из окна лестничного пролета шестого этажа дома №28а по улице 1-я Пионерская выпал мужчина.

- Прибывшие медики Центра медицины катастроф смогли только констатировать смерть пострадавшего, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Предполагается, что мужчина вместе с сожительницей злоупотреблял спиртным. Полиция пыталась пробраться в квартиру, но входная дверь была закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU