2019-03-18T12:23:34+03:00
Происшествия

В Саратове из окна многоэтажки выпал мужчина

Он разбился насмерть
Ольга Муравлёва
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В Саратове из окна лестничного пролета шестого этажа дома №28а по улице 1-я Пионерская выпал мужчина.

- Прибывшие медики Центра медицины катастроф смогли только констатировать смерть пострадавшего, — сообщил «КП-Саратов» специальный корреспондент.

Предполагается, что мужчина вместе с сожительницей злоупотреблял спиртным. Полиция пыталась пробраться в квартиру, но входная дверь была закрыта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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