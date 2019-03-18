2019-03-18T12:27:17+03:00
Общество

Селам Саратовской области в снегопады будет помогать тяжелая спецтехника

Планируется создать мобильный отряд
Дарья Вострикова
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В Саратовской области объявлен конкурс на покупку спецтехники.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства, в регионе появятся два экскаватора-погрузчика, по пять бульдозеров, фронтальных погрузчиков, шнекороторных снегоочистителей, автогрейдеров.

По словам первого заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства области Алексея Зайцева, из этой тяжелой спецтехники будет сформирован мобильный отряд, который сможет помочь отдаленным селам во время снегопадов в регионе.

Ведь в этом году рекордные заносы стали бедствием для степных районов. Для этого даже пришлось прибегнуть к помощи военных.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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