На счетах Фонда капремонта без дела лежат 300 млн рублей жителей Энгельса
Глава Энгельсского района Саратовской области Александр Стрелюхин провел ПДС, на котором была рассмотрена ситуация с капремонтом жилых домов.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, Стрелюхин поручил комитету ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи подготовить реестр домов, где не были проведены запланированные капремонты в 2017-18 годах.
- На сегодняшний день на счетах Фонда капремонта находятся более 300 млн рублей, перечисленных жителями Энгельсского района. Деньги лежат и не работают, а жилье не ремонтируется, — сказал Стрелюхин.
Он также считает, что к капитальному ремонту необходимо привлекать управляющие компании.
Кроме того, Стрелюхин потребовал вести среди населения разъяснительную работу, для разъяснения преимущества непосредственного управления домом.
- Люди должны понимать, в чем плюсы и минусы непосредственного управления их домом. Инициативы от жильцов по переводу домов на непосредственное управление должны поддерживаться, — подчеркнул он.
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ИСТОЧНИК KP.RU