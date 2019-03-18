2019-03-18T12:28:18+03:00
Недвижимость

На счетах Фонда капремонта без дела лежат 300 млн рублей жителей Энгельса

Александр Стрелюхин поручил проверить все дома, где не был сделан капремонт
Екатерина Семенова
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Фото администрации Энгельсского районаФото администрации Энгельсского района
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Глава Энгельсского района Саратовской области Александр Стрелюхин провел ПДС, на котором была рассмотрена ситуация с капремонтом жилых домов.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации района, Стрелюхин поручил комитету ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи подготовить реестр домов, где не были проведены запланированные капремонты в 2017-18 годах.

- На сегодняшний день на счетах Фонда капремонта находятся более 300 млн рублей, перечисленных жителями Энгельсского района. Деньги лежат и не работают, а жилье не ремонтируется, — сказал Стрелюхин.

Он также считает, что к капитальному ремонту необходимо привлекать управляющие компании.

Кроме того, Стрелюхин потребовал вести среди населения разъяснительную работу, для разъяснения преимущества непосредственного управления домом.

- Люди должны понимать, в чем плюсы и минусы непосредственного управления их домом. Инициативы от жильцов по переводу домов на непосредственное управление должны поддерживаться, — подчеркнул он.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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