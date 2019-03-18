В Балакове неудавшегося самоубийцу осудили за хранение оружия

СЕГОДНЯ 12:04 2019-03-18T12:05:12+03:00

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В Балакове Саратовской области осудили 55-летнего жителя села Ивановка. Его признали виновным в незаконном хранении огнестрела и боеприпасов.

- Вечером 2 декабря 2018 года мужчина у себя дома пытался покончить с собой, выстрелив в грудь с помощью винтовки. Его попытка не увенчалась успехом, его госпитализировали. В жилище прибыли полицейские и изъяли огнестрел, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по Саратовской области.

Подсудимый рассказал, что примерно в 2000 году он нашел на свалке винтовку со сломанным прикладом, принес к себе в сарай и забыл на много лет. Спустя 18 лет он выпивал спиртное у себя дома и вспомнил про оружие. Он решил «выстрелить в себя, так как, будучи сильно пьяным, по какой-то причине сильно расстроился».

Теперь он сожалеет о содеянном, но уже со сроком — ему назначили десять месяцев условно.

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ИСТОЧНИК KP.RU