2019-03-18T12:06:18+03:00
Происшествия

В Саратове двух узбеков осудили за желание продавать героин

Распространить наркотики им не дала полиция
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Ленинский районный суд Саратова признал виновным 22 и 23-летнего жителей Республики Узбекистан за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе ОПГ.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, в апреле 2018 года парни через интернет получили приглашение от других «наркобаронов» заниматься продажей наркотиков. Те согласились и переехали ради этого в областной центр.

Они получили от руководителя ОПГ 180 граммов смеси с героином, расфасовали его, но продать не успели — им помешала полиция.

Теперь каждому из них придется провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

В отношении руководителя организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове прораб ответил рублем за труд работников в опасных условиях
Два района Саратова до вечера остались без воды
Синоптики предупреждают саратовцев о сильном тумане
Телеграм-канал «Ничего личного»: При Панкове работать будут все
В Саратове из окна многоэтажки выпал мужчина
Житель Балтайского района признался в краже кур
Селам Саратовской области в снегопады будет помогать тяжелая спецтехника
На счетах Фонда капремонта без дела лежат 300 млн рублей жителей Энгельса
В Балакове неудавшегося самоубийцу осудили за хранение оружия
Саратовским следователям можно задать вопрос «ВКонтакте»
В Саратове отметят 90-летие со дня рождения Пушкина
Жительница Балакова отсудила 60 тыс. рублей за сломанный в автобусе позвоночник
Социальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮА
В «АО Волгомост» введено внешнее управление
Жители двухэтажки в Красном Куте боятся погибнуть под обломками своего дома