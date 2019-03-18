В Саратове двух узбеков осудили за желание продавать героин

СЕГОДНЯ 11:54 2019-03-18T12:06:18+03:00

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Ленинский районный суд Саратова признал виновным 22 и 23-летнего жителей Республики Узбекистан за покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере в составе ОПГ.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональной прокуратуре, в апреле 2018 года парни через интернет получили приглашение от других «наркобаронов» заниматься продажей наркотиков. Те согласились и переехали ради этого в областной центр.

Они получили от руководителя ОПГ 180 граммов смеси с героином, расфасовали его, но продать не успели — им помешала полиция.

Теперь каждому из них придется провести восемь лет в исправительной колонии строгого режима.

В отношении руководителя организованной группы уголовное дело выделено в отдельное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU