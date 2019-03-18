2019-03-18T11:50:03+03:00
Общество

Саратовским следователям можно задать вопрос «ВКонтакте»

В этой социальной сети начала работать приемная
Дарья Вострикова
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По поручению председателя СК РФ теперь задать интересующий вопрос следователям Саратовской области можно в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в соцсети начала работу приемная исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

Теперь стражам порядка можно сообщить, как их коллеги нарушают закон, узнать подробности работы следственного комитета, происшествиях, словом задать любой интересующий вопрос.

Чтобы зайти на страничку приемной, нужно перейти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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