Саратовским следователям можно задать вопрос «ВКонтакте»

СЕГОДНЯ 11:48 2019-03-18T11:50:03+03:00

В этой социальной сети начала работать приемная

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По поручению председателя СК РФ теперь задать интересующий вопрос следователям Саратовской области можно в соцсети «ВКонтакте».

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, в соцсети начала работу приемная исполняющего обязанности руководителя следственного управления.

Теперь стражам порядка можно сообщить, как их коллеги нарушают закон, узнать подробности работы следственного комитета, происшествиях, словом задать любой интересующий вопрос.

Чтобы зайти на страничку приемной, нужно перейти по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU