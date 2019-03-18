В Саратове отметят 90-летие со дня рождения Пушкина

СЕГОДНЯ 11:44 2019-03-18T11:46:13+03:00

В Саратове откроется выставка в честь подводников

Музей боевой и трудовой славы подготовил выставку в честь выдающихся подводников

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В Саратове музей боевой и трудовой славы подготовил выставку «Жизнь в перископ».

Как сообщили «КП-Саратов» в музее, она посвящена уроженцам Саратовской области, которые оставили заметный след в истории подводного флота.

Экспозиция приурочена к 110-летию со дня рождения Героя Советского Союза, капитана 1-го ранга Сергея Лисина (1909-1992), к 90-летию со дня рождения контр-адмирала Анатолия Штырова (1929-2014) и к 90-летию со дня рождения адмирала Александра Пушкина (1929-1997).

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Выставка организована музеем боевой и трудовой славы, краеведческим музеем Петровского района, архивом СГТУ, Централизованной библиотечной системой города Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU