Жительница Балакова отсудила 60 тыс. рублей за сломанный в автобусе позвоночник
Она получила травму из-за того, что транспорт наехал на неровность
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Через суд 55-летняя жительница Балакова получила компенсацию за сломанный позвоночник.
Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 13 апреля 2018 года женщина ехала в автобусе ПАЗ-32054 по маршруту №21. Транспорт наехал на искусственную неровность, из-за чего пассажирка получила травму.
Она обратилась в суд с иском к владельцу машины о возмещении морального вреда. В итоге виновника ситуации обязали возместить ей 60 тыс. рублей. А за то, что он не хотел делать это добровольно, добавили еще 30 тыс. рублей штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU