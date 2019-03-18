Жительница Балакова отсудила 60 тыс. рублей за сломанный в автобусе позвоночник

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-18T11:40:07+03:00

Она получила травму из-за того, что транспорт наехал на неровность

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Через суд 55-летняя жительница Балакова получила компенсацию за сломанный позвоночник.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 13 апреля 2018 года женщина ехала в автобусе ПАЗ-32054 по маршруту №21. Транспорт наехал на искусственную неровность, из-за чего пассажирка получила травму.

Она обратилась в суд с иском к владельцу машины о возмещении морального вреда. В итоге виновника ситуации обязали возместить ей 60 тыс. рублей. А за то, что он не хотел делать это добровольно, добавили еще 30 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU