2019-03-18T11:40:07+03:00
Происшествия

Жительница Балакова отсудила 60 тыс. рублей за сломанный в автобусе позвоночник

Она получила травму из-за того, что транспорт наехал на неровность
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Через суд 55-летняя жительница Балакова получила компенсацию за сломанный позвоночник.

Как рассказали «КП-Саратов» в областной прокуратуре, утром 13 апреля 2018 года женщина ехала в автобусе ПАЗ-32054 по маршруту №21. Транспорт наехал на искусственную неровность, из-за чего пассажирка получила травму.

Она обратилась в суд с иском к владельцу машины о возмещении морального вреда. В итоге виновника ситуации обязали возместить ей 60 тыс. рублей. А за то, что он не хотел делать это добровольно, добавили еще 30 тыс. рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Саратове прораб ответил рублем за труд работников в опасных условиях
Два района Саратова до вечера остались без воды
Синоптики предупреждают саратовцев о сильном тумане
Телеграм-канал «Ничего личного»: При Панкове работать будут все
В Саратове из окна многоэтажки выпал мужчина
Житель Балтайского района признался в краже кур
Селам Саратовской области в снегопады будет помогать тяжелая спецтехника
На счетах Фонда капремонта без дела лежат 300 млн рублей жителей Энгельса
В Балакове неудавшегося самоубийцу осудили за хранение оружия
В Саратове двух узбеков осудили за желание продавать героин
Саратовским следователям можно задать вопрос «ВКонтакте»
В Саратове отметят 90-летие со дня рождения Пушкина
Социальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮА
В «АО Волгомост» введено внешнее управление
Жители двухэтажки в Красном Куте боятся погибнуть под обломками своего дома