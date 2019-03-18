Социальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮА
Саратовская государственная юридическая академия приступила к реализации социального онлайн-проекта для жителей отдаленных районов Саратовской области «Право в каждый дом».
В пилотной онлайн-встрече, организованной Центром подготовки к ЕГЭ, Юридической клиникой и кафедрой конституционного права СГЮА, участие приняли более 200 жителей Ивантеевского, Ртищевского, Новобурасского и Романовского районов региона.
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Доцент кафедры гражданского процесса Алексей Балашов рассказал слушателям о 20-летнем опыте работе Юридической клиники СГЮА, возможностях получить бесплатную квалифицированную правовую помощь, привел примеры наиболее популярных среди населения тем и вопросов, по которым гражданам чаще всего требуются юридические разъяснения.
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Участники проекта также узнали о конституционно-правовых основах развития России и наиболее интересных фактах из истории принятия Конституции РФ, о которых рассказала доцент кафедры конституционного права Ирина Плотникова.
Руководитель центра подготовки к ЕГЭ Ольга Куликова подчеркнула, что в СГЮА старшеклассники из отдаленных районов области могут пройти полноценный и эффективный курс подготовки к единым госэкзаменам по русскому языку, истории и обществознанию.
Проект «Право в каждый дом» направлен на повышение уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов, успешную сдачу Единого государственного экзамена, формирование профессионально ориентированного контингента будущих студентов академии, а также повышение правовой грамотности и всестороннее правовое просвещение населения.
ИСТОЧНИК KP.RU