2019-03-18T11:13:19+03:00
Общество

Социальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮА

В пилотной онлайн-встрече приняли участие более 200 жителей Ивантеевского, Ртищевского, Новобурасского и Романовского районов
Екатерина Семенова
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Социальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮАСоциальный проект «Право в каждый дом» реализуется в СГЮА
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Саратовская государственная юридическая академия приступила к реализации социального онлайн-проекта для жителей отдаленных районов Саратовской области «Право в каждый дом».

В пилотной онлайн-встрече, организованной Центром подготовки к ЕГЭ, Юридической клиникой и кафедрой конституционного права СГЮА, участие приняли более 200 жителей Ивантеевского, Ртищевского, Новобурасского и Романовского районов региона.

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Доцент кафедры гражданского процесса Алексей Балашов рассказал слушателям о 20-летнем опыте работе Юридической клиники СГЮА, возможностях получить бесплатную квалифицированную правовую помощь, привел примеры наиболее популярных среди населения тем и вопросов, по которым гражданам чаще всего требуются юридические разъяснения.

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Участники проекта также узнали о конституционно-правовых основах развития России и наиболее интересных фактах из истории принятия Конституции РФ, о которых рассказала доцент кафедры конституционного права Ирина Плотникова.

Руководитель центра подготовки к ЕГЭ Ольга Куликова подчеркнула, что в СГЮА старшеклассники из отдаленных районов области могут пройти полноценный и эффективный курс подготовки к единым госэкзаменам по русскому языку, истории и обществознанию.

Проект «Право в каждый дом» направлен на повышение уровня общеобразовательной подготовки абитуриентов, успешную сдачу Единого государственного экзамена, формирование профессионально ориентированного контингента будущих студентов академии, а также повышение правовой грамотности и всестороннее правовое просвещение населения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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