2019-03-18T11:37:55+03:00
Экономика

В «АО Волгомост» введено внешнее управление

Результаты будут ясны к концу июля
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Арбитражный суд Саратовской области ввел внешнее управление на шесть месяцев в отношении АО «Волгомост».

- Если по результатам внешнего управления платежеспособность «АО Волгомост» будет восстановлена, может быть принято решение о переходе к расчетам с кредиторами, и в дальнейшем — к восстановлению хозяйственной деятельности предприятия, — уточнили в пресс-службе Арбитража.

Отчет о результатах внешнего управления назначен на 31 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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