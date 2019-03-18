В «АО Волгомост» введено внешнее управление

СЕГОДНЯ 10:48 2019-03-18T11:37:55+03:00

Результаты будут ясны к концу июля

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Арбитражный суд Саратовской области ввел внешнее управление на шесть месяцев в отношении АО «Волгомост».

- Если по результатам внешнего управления платежеспособность «АО Волгомост» будет восстановлена, может быть принято решение о переходе к расчетам с кредиторами, и в дальнейшем — к восстановлению хозяйственной деятельности предприятия, — уточнили в пресс-службе Арбитража.

Отчет о результатах внешнего управления назначен на 31 июля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU