В «АО Волгомост» введено внешнее управление
Результаты будут ясны к концу июля
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Арбитражный суд Саратовской области ввел внешнее управление на шесть месяцев в отношении АО «Волгомост».
- Если по результатам внешнего управления платежеспособность «АО Волгомост» будет восстановлена, может быть принято решение о переходе к расчетам с кредиторами, и в дальнейшем — к восстановлению хозяйственной деятельности предприятия, — уточнили в пресс-службе Арбитража.
Отчет о результатах внешнего управления назначен на 31 июля 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU