Жители двухэтажки в Красном Куте боятся погибнуть под обломками своего дома
Из здания сыпятся кирпичи
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Сегодня, 18 марта, житель Красного Кута Андрей Кодинцев пожаловался в соцсетях на рушащуюся двухэтажку.
По его словам, горожане опасаются, что им на голову посыпятся обломки. В то же время на дом не обращают внимание администрация и управляющая компания. Об этом автор сообщения пишет в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».
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В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки дома, под окнами которого уже накопилась груда кирпичей с обвалившейся стены.
ИСТОЧНИК KP.RU