Жители двухэтажки в Красном Куте боятся погибнуть под обломками своего дома

СЕГОДНЯ 10:42 2019-03-18T11:37:16+03:00

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Сегодня, 18 марта, житель Красного Кута Андрей Кодинцев пожаловался в соцсетях на рушащуюся двухэтажку.

По его словам, горожане опасаются, что им на голову посыпятся обломки. В то же время на дом не обращают внимание администрация и управляющая компания. Об этом автор сообщения пишет в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

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В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки дома, под окнами которого уже накопилась груда кирпичей с обвалившейся стены.

ИСТОЧНИК KP.RU