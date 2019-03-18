2019-03-18T11:37:16+03:00
Общество

Жители двухэтажки в Красном Куте боятся погибнуть под обломками своего дома

Из здания сыпятся кирпичи
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 марта, житель Красного Кута Андрей Кодинцев пожаловался в соцсетях на рушащуюся двухэтажку.

По его словам, горожане опасаются, что им на голову посыпятся обломки. В то же время на дом не обращают внимание администрация и управляющая компания. Об этом автор сообщения пишет в группе «Саратов Life» соцсети «ВКонтакте».

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В доказательство своих слов мужчина прикрепил снимки дома, под окнами которого уже накопилась груда кирпичей с обвалившейся стены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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