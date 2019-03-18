2019-03-18T11:32:47+03:00
Происшествия

В Саратовской области возбуждено дело о гибели женщины под сошедшей с гаража лавиной

Следователи допрашивают сотрудников организации, которой принадлежит гараж
Екатерина Семенова
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В Базарном Карабулаке Саратовской области возбуждено уголовное дело по факту гибели пенсионерки под снежной лавиной.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Ранее «КП-Саратов» сообщала, что 6 марта, около 06:45, на 62-летнюю женщину рухнул пласт снега с гаража. Это заметил прохожий, сотрудник ООО, которому принадлежал гараж. Очевидец вызвал спасателей, которые вытащили пострадавшую из снега, но та была уже мертва.

Причиной смерти стало удушье.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства трагедии, допрашивают сотрудников организации, которой принадлежит гараж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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