Мужчина возил наркотики в Саратов в пакетах с кошачьим наполнителем

СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-18T11:31:52+03:00

Он привозил товар из других регионов

Изменить размер текста: A A

Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего саратовца, который возил наркотики в родную область из других регионов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, во время обыска в машине мужчины нашли 2 кг гашиша и 500 грамм «синтетики».

Наркоторговец перевозил опасный груз в пакетах с кошачьим наполнителем «365 дней», видимо полагая, что такой запах может сбить с толку служебных собак.

На него завели уголовное дело, решения которого гражданин ожидает под стражей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697740" frameborder="0"></iframe> Саратовец перевозил наркотики в кошачьем наполнителе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU