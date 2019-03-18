2019-03-18T11:31:52+03:00
Происшествия

Мужчина возил наркотики в Саратов в пакетах с кошачьим наполнителем

Он привозил товар из других регионов
Дарья Вострикова
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Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего саратовца, который возил наркотики в родную область из других регионов.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, во время обыска в машине мужчины нашли 2 кг гашиша и 500 грамм «синтетики».

Наркоторговец перевозил опасный груз в пакетах с кошачьим наполнителем «365 дней», видимо полагая, что такой запах может сбить с толку служебных собак.

На него завели уголовное дело, решения которого гражданин ожидает под стражей.

Саратовец перевозил наркотики в кошачьем наполнителе.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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