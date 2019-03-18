Мужчина возил наркотики в Саратов в пакетах с кошачьим наполнителем
Он привозил товар из других регионов
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Сотрудники наркоконтроля задержали 28-летнего саратовца, который возил наркотики в родную область из других регионов.
Как рассказали «КП-Саратов» в региональном ГУ МВД, во время обыска в машине мужчины нашли 2 кг гашиша и 500 грамм «синтетики».
Наркоторговец перевозил опасный груз в пакетах с кошачьим наполнителем «365 дней», видимо полагая, что такой запах может сбить с толку служебных собак.
На него завели уголовное дело, решения которого гражданин ожидает под стражей.
Саратовец перевозил наркотики в кошачьем наполнителе.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU