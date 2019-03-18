2019-03-18T11:29:03+03:00
Происшествия

Парень убил своего друга за отказ пустить пожить у него на квартире

Он забил его ледяной глыбой
Дарья Вострикова
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В отношении 18-летнего жителя Пугачевского района завели уголовное дело по подозрению в убийстве.

Как рассказали «КП-Саратов» в региональном СК, он дружил с двумя приятелями, когда учился в техникуме. После учебы один из друзей устроился на работу и стал снимать квартиру в Пугачеве. Товарищи напросились пожить у него, тот согласился. Однако как только об этом узнал хозяин квартиры, ребятам пришлось уйти.

В марте 2019 года двое друзей опять приехали в Пугачев, чтобы найти себе жилье и работу. Они пригласили отметить это друга, с которым жили ранее и прогуляли все сбережения. После этого товарищ, который пускал их пожить, отказался это делать второй раз.

За это один из парней решил мстить. Он пошел со своими двумя друзьями в клуб, выждал время, когда компания будет в безлюдном месте, схватил ледяную глыбу и накинулся на 18-летнего обидчика.

Тот упал, а предполагаемый преступник продолжил бить его по голове до того момента, пока юноша не перестал дышать. После чего он ушел.

Третий приятель пытался остановить насилие, но не смог этого сделать, испугался и убежал.

Бездыханное тело обнаружил случайный прохожий, который заявил в полицию.

Предполагаемого убийцу задержали. Он во всем признался. Сейчас решается вопрос о заключении юноши под стражу.

Расследование дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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