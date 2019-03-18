Жители Саратовской области набрали 80,2 млрд рублей ипотечных кредитов
Банки за 12 месяцев предоставили жителям Саратовской области 23 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 36,7 млрд рублей. Такие данные по итогам 2018 года сообщили «КП-Саратов» в отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.
По сравнению с 2017 годом, количество ипотечных кредитов выросло на 39%, объем — почти на 50%.
Активный рост ипотеки связан, в частности, со снижением процентных ставок, считают в местном отделении ГУ ЦБ. В 2018 году средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась ниже 10% и составила 9,6%.
Средняя сумма ипотечного кредита в области выросла на 7,6% и составила почти 1,6 млн рублей, срок кредитования увеличился на 8,7 месяца — до 16,9 лет.
В целом ипотечный портфель жителей Саратовской области к 1 января 2019 года достиг 80,2 млрд рублей, увеличившись за год на четверть.
Доля ипотеки в общем объеме выданных населению кредитов в Саратовской области составила 24,2%.
ИСТОЧНИК KP.RU