2019-03-18T11:26:41+03:00
Экономика

Жители Саратовской области набрали 80,2 млрд рублей ипотечных кредитов

За 2018 год объемы ипотеки выросли на четверть
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Банки за 12 месяцев предоставили жителям Саратовской области 23 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 36,7 млрд рублей. Такие данные по итогам 2018 года сообщили «КП-Саратов» в отделении Саратов Волго-Вятского ГУ Банка России.

По сравнению с 2017 годом, количество ипотечных кредитов выросло на 39%, объем — почти на 50%.

Активный рост ипотеки связан, в частности, со снижением процентных ставок, считают в местном отделении ГУ ЦБ. В 2018 году средневзвешенная ставка по ипотеке опустилась ниже 10% и составила 9,6%.

Средняя сумма ипотечного кредита в области выросла на 7,6% и составила почти 1,6 млн рублей, срок кредитования увеличился на 8,7 месяца — до 16,9 лет.

В целом ипотечный портфель жителей Саратовской области к 1 января 2019 года достиг 80,2 млрд рублей, увеличившись за год на четверть.

Доля ипотеки в общем объеме выданных населению кредитов в Саратовской области составила 24,2%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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