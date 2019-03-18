2019-03-18T11:25:18+03:00
Происшествия

Крыша саратовского аэропорта обрушивалась дважды

Кровля рухнула с противоположной стороны здания
Екатерина Семенова
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Крыша саратовского аэропорта Центральный обрушивалась дважды.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, кроме нашумевшего инцидента 17 марта, аналогичное обрушение было зарегистрировано ранее, 14 марта.

По словам пользователя группы «Саратов онлайн» Кати Тертышной, рухнула кровля с противоположной стороны здания.

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Стоит отметить, что здание аэропорта входит в активы «Саратовских авиалиний» бизнесмена Аркадия Евстафьева. Ранее авиакомпания лишилась последнего самолета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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