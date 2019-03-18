Крыша саратовского аэропорта обрушивалась дважды
Кровля рухнула с противоположной стороны здания
Фото соцсетей
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Крыша саратовского аэропорта Центральный обрушивалась дважды.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, кроме нашумевшего инцидента 17 марта, аналогичное обрушение было зарегистрировано ранее, 14 марта.
По словам пользователя группы «Саратов онлайн» Кати Тертышной, рухнула кровля с противоположной стороны здания.
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Стоит отметить, что здание аэропорта входит в активы «Саратовских авиалиний» бизнесмена Аркадия Евстафьева. Ранее авиакомпания лишилась последнего самолета.
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ИСТОЧНИК KP.RU