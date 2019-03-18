2019-03-18T09:29:01+03:00
Общество

О радиационной обстановке в районе расположения Балаковской АЭС

Выбросы радиоактивных веществ не превысили нормативов
Екатерина Семенова
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Данные о радиационной и экологической обстановке в районе расположения Балаковской АЭС за февраль 2019 года свидетельствуют о ее безопасной и надежной эксплуатации.

В минувшем месяце выбросы радиоактивных веществ в атмосферу не превысили установленных нормативов (контрольных уровней).

Объемная активность, характеризующая радиационное состояние поверхностных вод по бета-излучающим радионуклидам, в реке Волга (0,074 Бк/кг) и водоеме-охладителе Балаковской АЭС (0,401 Бк/кг) и по гамма-излучающим радионуклидам (цезий-137 — менее 0,012 Бк/кг в реке Волга и в водоеме-охладителе, калий-40 — 0,067 Бк/кг в Волге и 0,36 Бк/кг в водоеме-охладителе), не превысила допустимых норм.

Мощность дозы гамма-излучения на промплощадке Балаковской АЭС и населенных пунктах в районе расположения Балаковской АЭС находилась в пределах безопасных многолетних фоновых значений 0,08-0,11 микроЗиверт/час.

На Балаковской АЭС за февраль 2019 года аварийных (залповых) выбросов в атмосферу и сбросов в водные объекты, а также превышений нормативов предельно допустимых выбросов и допустимых сбросов вредных загрязняющих веществ зарегистрировано не было. Превышения нормативов образования отходов производства и потребления не допущено.

ИСТОЧНИК KP.RU

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