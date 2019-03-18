2019-03-18T09:24:31+03:00
Общество

Саратовцы пожаловались на разваливающийся дом на Брянской улице

Это не единичный случай в городе
Дарья Вострикова
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Сегодня, 18 марта, горожане рассказали о разваливающемся доме на Брянской улице, 11, в Заводском районе.

В паблике «Саратов Онлайн» соцсети «ВКонтакте» очевидцы сообщили, что, несмотря на ужасное состояние дома, до него никому нет дела.

В доказательство своих слов анонимный автор записи опубликовал снимки здания.

Напомним, это не единственный случай в городе, когда дома либо угрожают упасть на головы горожан, либо уже рухнули.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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