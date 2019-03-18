В Саратове горел очередной трамвай
Вагон маршрута №11 вспыхнул на Астраханской [видео]
Горящий трамвай в Саратове.
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Рано утром в Саратове горел трамвай.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, вагон маршрута №11 воспламенился в 05:50 на улице Астраханская, возле СГУ.
На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава. Площадь пожара составила 1 кв. м.
Примечательно, что на прошлой неделе, 15 марта, полностью выгорел вагон трамвая №3 в районе остановки «Соколовая».
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Горящий трамвай в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU