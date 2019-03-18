2019-03-18T10:25:37+03:00
Происшествия

В Саратове горел очередной трамвай

Вагон маршрута №11 вспыхнул на Астраханской [видео]
Екатерина Семенова
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Горящий трамвай в Саратове.

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Рано утром в Саратове горел трамвай.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, вагон маршрута №11 воспламенился в 05:50 на улице Астраханская, возле СГУ.

На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Примечательно, что на прошлой неделе, 15 марта, полностью выгорел вагон трамвая №3 в районе остановки «Соколовая».

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Горящий трамвай в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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