В Саратове горел очередной трамвай

СЕГОДНЯ 09:13 2019-03-18T10:25:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Рано утром в Саратове горел трамвай.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС, вагон маршрута №11 воспламенился в 05:50 на улице Астраханская, возле СГУ.

На тушение выезжали две единицы техники и пять человек личного состава. Площадь пожара составила 1 кв. м.

Примечательно, что на прошлой неделе, 15 марта, полностью выгорел вагон трамвая №3 в районе остановки «Соколовая».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сгоревший в Саратове трамвай не подлежит восстановлению

В МУПП «СГЭТ» прокомментировали инцидент

(подробнее)

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/697735" frameborder="0"></iframe> Горящий трамвай в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU