2019-03-18T09:08:05+03:00
Происшествия

В Алгае водитель «десятки» умер после столкновения со столбом

Авария произошла из-за того, что мужчина потерял сознание
Ольга Муравлёва
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В Александровом Гае вчера утром, 17 марта, 65-летний водитель ВАЗ-21101 скончался после столкновения со столбом.

- ДТП случилось в 11:05 у дома №52 по улице Красного Бойца. Авария произошла из-за того, что мужчина потерял сознание, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Прибывшая «скорая» не успела спасти пострадавшего. Пассажирка «десятки» — 53-летняя женщина — получила травмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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