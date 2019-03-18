В Алгае водитель «десятки» умер после столкновения со столбом
Авария произошла из-за того, что мужчина потерял сознание
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В Александровом Гае вчера утром, 17 марта, 65-летний водитель ВАЗ-21101 скончался после столкновения со столбом.
- ДТП случилось в 11:05 у дома №52 по улице Красного Бойца. Авария произошла из-за того, что мужчина потерял сознание, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Прибывшая «скорая» не успела спасти пострадавшего. Пассажирка «десятки» — 53-летняя женщина — получила травмы.
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ИСТОЧНИК KP.RU