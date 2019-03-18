2019-03-18T09:09:11+03:00
Общество

В Романовском районе нашли опасное зерно

Оно продавалось без деклараций о соответствии
Дарья Вострикова
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В феврале 2019 года специалисты Россельхознадзора Саратовской области проверили главу крестьянско-фермерского хозяйства Романовского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, выяснилось, что он нарушил техрегламент «О безопасности зерна».

Мужчина выпустил в продажу 323 тонны зерна маслосемян подсолнечника без оформления декларации о соответствии, которая подтверждает качество и безопасность зерна.

В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении

ИСТОЧНИК KP.RU

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