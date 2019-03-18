2019-03-18T08:58:53+03:00
Происшествия

Прокуратура составит список всех домов Саратова, подлежащих сносу

Объявлено предостережение замглавы города в связи с обрушением дома на Измайлова
Екатерина Семенова
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Прокуратура Саратовской области взяла на контроль ситуацию с обрушение стены жилого дома на улице Измайлова.

Как ранее сообщала «КП-Саратов», ЧП произошло 17 марта в доме №3 — там частично обвалилась стена семейного общежития четырехэтажки.

Прокуратура Ленинского района уже обращалась в суд с иском о побуждении администрации признать дом аварийным и подлежащим сносу. 18 мая прошлого года суд вынес положительное решение.

Администрация заказала обследование дома в специализированной организации, которая решила, что там достаточно провести капитальный ремонт. Были выделены средства, началось усиление конструкций, но стена дома обрушилась до окончания работ.

Прокурор области Сергей Филипенко поручил обследовать все дома, которые подлежат признанию аварийными. Кроме того и.о. прокурора Саратова объявил предостережение замглавы администрации города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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