2019-03-18T08:53:37+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина до смерти забил пожилого отца шваброй

Поводом для конфликта стала громкая музыка
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР, подозреваемый — 50-летний мужчина.

По версии следствия, преступление было совершено 15 марта около девяти часов утра в квартире дома на улице Крылова. 78-летний мужчина попросил сына убавить громкость музыки. Пьяный злоумышленник в ответ нагрубил и высказал претензии, что отец ранее некрасиво себя вел с женой, которая уже умерла.

После этого мужчина начал избивать старика деревянной шваброй, нанося удары по голове и телу. После того, как пострадавший умер, сын сообщил в полицию.

Причиной смерти стала сочетанная травма тела.

Подозреваемый задержан, он рассказал о подробностях убийства и раскаялся.

ИСТОЧНИК KP.RU

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