2019-03-18T08:51:34+03:00
Происшествия

В центре Саратова пьяный водитель Toyota врезался в Volkswagen и потом въехал в кафе

В результате ДТП никто не пострадал
Дарья Вострикова
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На пересечении улиц Рахова и Московская в центре Саратова пьяный водитель автомобиля Toyota влетел в Volkswagen.

Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», виновник аварии не захотел пропускать машину, которая ехала по главной дороге.

От удара немецкий автомобиль влетел в фонарь, а пьяный водитель закончил свой путь, врезавшись в здание кафе «Улей».

Нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование.

В результате аварии никто не пострадал.

Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.

ИСТОЧНИК KP.RU

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