В центре Саратова пьяный водитель Toyota врезался в Volkswagen и потом въехал в кафе
В результате ДТП никто не пострадал
Изменить размер текста:
На пересечении улиц Рахова и Московская в центре Саратова пьяный водитель автомобиля Toyota влетел в Volkswagen.
Как рассказал специальный корреспондент «КП-Саратов», виновник аварии не захотел пропускать машину, которая ехала по главной дороге.
От удара немецкий автомобиль влетел в фонарь, а пьяный водитель закончил свой путь, врезавшись в здание кафе «Улей».
Нетрезвое состояние подтвердило медицинское освидетельствование.
В результате аварии никто не пострадал.
Обстоятельства происшествия устанавливает полиция.
ИСТОЧНИК KP.RU