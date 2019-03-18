Поездка в саратовском такси 8 марта оставила женщину без денег и телефона

СЕГОДНЯ 08:22 2019-03-18T08:26:28+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 33-летней женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы, в 2:00 8 марта во время поездки в такси с Верхоянской улицы до проспекта Энтузиастов у нее украли телефон Micromax. Через мобильный банк с карты женщины похититель снял 8 тыс. рублей.

По подозрению в краже задержан 24-летний безработный парень, который во всем признался. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. У него забрали телефон и банковскую карту. Пока что он находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU