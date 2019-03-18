Поездка в саратовском такси 8 марта оставила женщину без денег и телефона
По подозрению в краже задержан рецидивист
Изменить размер текста:
Полиция Заводского района раскрыла кражу у 33-летней женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, по словам заявительницы, в 2:00 8 марта во время поездки в такси с Верхоянской улицы до проспекта Энтузиастов у нее украли телефон Micromax. Через мобильный банк с карты женщины похититель снял 8 тыс. рублей.
По подозрению в краже задержан 24-летний безработный парень, который во всем признался. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. У него забрали телефон и банковскую карту. Пока что он находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU