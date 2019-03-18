2019-03-18T08:21:40+03:00
Происшествия

На Алтынной горе пешехода сбили сразу два автомобиля

Одна из машин скрылась
Екатерина Семенова
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В Заводском районе Саратова автомобиль скрылся после наезда на пешехода.

Как сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов», авария произошла на Ново-Астраханском шоссе, при въезде на Алтынную гору.

Неизвестный автомобиль, предположительно «Лада Приора», сбил переходившего в неположенном месте мужчину. После этого пострадавший угодил под колеса еще одного автомобиля, который ехал по встречной полосе.

Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали сотрудники «скорой помощи». На месте работали областные спасатели, Центр медицины катастроф, ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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