2019-03-18T08:19:31+03:00
Происшествия

На Шехурдина дорогу залило молоком после ДТП

Столкнулись автобус №11 и грузовая «Газель» [фото]
Екатерина Семенова
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ДТП на Шехурдина. Фото соцсетейДТП на Шехурдина. Фото соцсетей
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Утром 18 марта улица Шехурдина оказалась парализована крупным ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, авария произошла в районе дома №58, вблизи Трофимовского моста.

Автобус №11 (находился не на маршруте — прим. ред.) врезался в грузовую «Газель».

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Фургон марки «Волжские просторы» перевозил молочные продукты, в результате аварии творог и пачки молока оказались разбросаны по дороге.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Кроме того, лобовое стекло автобуса также залито молоком. «Газель» полностью разбита.

Фото соцсетей

Фото соцсетей

Движение некоторое время было заблокировано, водителей призывали искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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