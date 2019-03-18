На Шехурдина дорогу залило молоком после ДТП

СЕГОДНЯ 07:55 2019-03-18T08:19:31+03:00

ДТП на Шехурдина. Фото соцсетей

Столкнулись автобус №11 и грузовая «Газель» [фото]

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Утром 18 марта улица Шехурдина оказалась парализована крупным ДТП.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы в соцсетях, авария произошла в районе дома №58, вблизи Трофимовского моста.

Автобус №11 (находился не на маршруте — прим. ред.) врезался в грузовую «Газель».

Фото соцсетей

Фургон марки «Волжские просторы» перевозил молочные продукты, в результате аварии творог и пачки молока оказались разбросаны по дороге.

Фото соцсетей

Кроме того, лобовое стекло автобуса также залито молоком. «Газель» полностью разбита.

Фото соцсетей

Движение некоторое время было заблокировано, водителей призывали искать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU