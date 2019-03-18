В Саратове рецидивист оставил пенсионера без телевизора

СЕГОДНЯ 07:45 2019-03-18T08:16:48+03:00

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В воскресенье, 17 марта, в полицию Заводского района Саратова обратился 64-летний мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, у него украли телевизор.

Преступление было совершено 16 марта, в 18 часов. Из дома пострадавшего злоумышленник вынес телевизор стоимостью 20 990 рублей.

Полиция задержала подозреваемого — 36-летнего безработного, ранее неоднократно судимого за кражи и угон мужчину. Он дал признательные показания.

ИСТОЧНИК KP.RU