В Саратове рецидивист оставил пенсионера без телевизора
Полиция задержала злоумышленника
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В воскресенье, 17 марта, в полицию Заводского района Саратова обратился 64-летний мужчина.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, у него украли телевизор.
Преступление было совершено 16 марта, в 18 часов. Из дома пострадавшего злоумышленник вынес телевизор стоимостью 20 990 рублей.
Полиция задержала подозреваемого — 36-летнего безработного, ранее неоднократно судимого за кражи и угон мужчину. Он дал признательные показания.
ИСТОЧНИК KP.RU