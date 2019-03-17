В Саратове обрушилась крыша аэропорта
Кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась
В Саратове обрушилась крыша аэровокзала аэропорта Центральный. Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня вечером, 17 марта, обрушилась крыша аэровокзала в аэропорту Центральный.
По словам Кати Тертышной, опубликовавшей пост в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась.
Кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась. Фото из соцсетей
На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, как на земле лежат глыбы льда и отвалившиеся от крыши сайдинг-панели.
Фото из соцсетей
ИСТОЧНИК KP.RU