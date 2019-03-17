2019-03-17T22:27:04+03:00
Происшествия

В Саратове обрушилась крыша аэропорта

Кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась
Ольга Муравлёва
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В Саратове обрушилась крыша аэровокзала аэропорта Центральный. Фото из соцсетейВ Саратове обрушилась крыша аэровокзала аэропорта Центральный. Фото из соцсетей
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В Саратове сегодня вечером, 17 марта, обрушилась крыша аэровокзала в аэропорту Центральный.

По словам Кати Тертышной, опубликовавшей пост в группе «Саратов онлайн» соцсети «ВКонтакте», кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась.

Кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась. Фото из соцсетей

Кровля не выдержала тяжести льда и обвалилась. Фото из соцсетей

На фотографиях, прикрепленных к посту, видно, как на земле лежат глыбы льда и отвалившиеся от крыши сайдинг-панели.

Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

ИСТОЧНИК KP.RU

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